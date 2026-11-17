Россияне, столкнувшиеся с преследованием в интернете, обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность сервисов по поиску персональных данных. Авторы заявления утверждают, что подобные программы могут использовать украинские спецслужбы для сбора информации о гражданах России и подготовки преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, поступивший в ведомство.

«Заявители на личном примере столкнулись с преследованиями, в ходе которых было выявлено, что существуют сервисы, позволяющие за определённую плату анонимно получить необходимые персональные данные интересующего лица», — говорится в обращении.

По словам заявителей, такие сервисы позволяют получать конфиденциальные сведения о людях, а собранная информация может использоваться для шантажа, преследования и других противоправных действий.

Среди подписавших обращение — композитор Василий Цирин, работавший над мультфильмами «Союзмультфильма», юрист Валерия Рытвина и Елена Васильева. Ранее Цирин рассказывал, что неизвестный несколько лет угрожает ему через телефон и мессенджеры, используя программы для изменения голоса. По этому факту правоохранители начали проверку.

Ранее Life.ru сообщал, что 15 ноября МВД предупредило россиян о мошенниках, похищающих персональные данные через Telegram-ботов под видом управляющих компаний. Аферисты угрожают отключением коммунальных услуг и предлагают срочно передать паспортные данные, СНИЛС и номер телефона через поддельный сервис. Затем жертве направляют ложное предупреждение от имени Роскомнадзора и пытаются выманить банковские реквизиты либо деньги. В полиции рекомендовали проверять подобные сообщения непосредственно через официальные контакты организаций.