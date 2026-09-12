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Опубликовано 12 сентября, 07:30

Личный причал и 6 ванных: Виллу Никиты Кучерова в США оценили почти в миллиард

SHOT: Кучеров потратил почти ₽400 млн на виллу во Флориде

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Российский хоккеист Никита Кучеров вложил около 373 миллионов рублей в строительство виллы с личным причалом во Флориде. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на изученные данные о недвижимости спортсмена.

Вилла Кучерова. Фото © Telegram / SHOT

Вилла Кучерова. Фото © Telegram / SHOT

Участок площадью около 2100 квадратных метров нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» приобрёл в 2019 году почти за $3 миллиона. Стоявший на земле одноэтажный дом 1961 года постройки снесли, а возведение нового особняка заняло три года.

Вилла Кучерова. Фото © Telegram / SHOT

Вилла Кучерова. Фото © Telegram / SHOT

Площадь двухэтажной виллы достигает 855 квадратных метров. В доме оборудованы пять спален, шесть ванных комнат, гостиная с камином и панорамными окнами. Ещё около 100 квадратных метров занимает гараж. На территории также появились бассейн, сад и причал с выходом к заливу. Строительство обошлось Кучерову примерно в 360 миллионов рублей, ещё около 12 миллионов потребовали благоустройство, бассейн и причал.

Официальную стоимость эксперты оценили в 712 миллионов рублей, а возможную рыночную — почти в 980 миллионов. Ежегодный налог на виллу, составляет около 14 миллионов рублей.

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Кучеров выступает за «Тампа-Бэй» с 2013 года и дважды выигрывал с командой Кубок Стэнли. Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин набрал 1000 очков в матчах НХЛ.

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Татьяна Миссуми
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