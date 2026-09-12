Личный причал и 6 ванных: Виллу Никиты Кучерова в США оценили почти в миллиард

Российский хоккеист Никита Кучеров вложил около 373 миллионов рублей в строительство виллы с личным причалом во Флориде. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на изученные данные о недвижимости спортсмена.

Вилла Кучерова. Фото © Telegram / SHOT

Участок площадью около 2100 квадратных метров нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» приобрёл в 2019 году почти за $3 миллиона. Стоявший на земле одноэтажный дом 1961 года постройки снесли, а возведение нового особняка заняло три года.

Вилла Кучерова. Фото © Telegram / SHOT

Площадь двухэтажной виллы достигает 855 квадратных метров. В доме оборудованы пять спален, шесть ванных комнат, гостиная с камином и панорамными окнами. Ещё около 100 квадратных метров занимает гараж. На территории также появились бассейн, сад и причал с выходом к заливу. Строительство обошлось Кучерову примерно в 360 миллионов рублей, ещё около 12 миллионов потребовали благоустройство, бассейн и причал.

Официальную стоимость эксперты оценили в 712 миллионов рублей, а возможную рыночную — почти в 980 миллионов. Ежегодный налог на виллу, составляет около 14 миллионов рублей.

Кучеров выступает за «Тампа-Бэй» с 2013 года и дважды выигрывал с командой Кубок Стэнли. Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин набрал 1000 очков в матчах НХЛ.