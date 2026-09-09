На хоккеиста Панарина завели административное дело в США за превышение скорости

На российского хоккеиста Артемия Панарина завели административное дело в США после превышения скорости. Нарушение произошло на трассе New England Thruway в штате Нью-Йорк.

Хоккеист ехал на лизинговом BMW со скоростью 83 мили в час, или примерно 134 км/ч. На этом участке трассы действовало ограничение в 55 миль в час — около 89 км/ч. Об этом сообщает Sport Baza.

Сотрудник полиции остановил Панарина и выписал ему штраф. Позднее дело передали в суд. Хоккеисту предложили признать вину. Такой вариант позволял снизить размер взыскания. Однако Панарин на судебное заседание не явился.

За подобное превышение скорости в штате Нью-Йорк предусмотрен базовый штраф от $90 до $300. Дополнительно к этой сумме могут начисляться другие сборы. Нарушение произошло ещё до перехода Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». Дальнейшие процессуальные действия по делу источник не уточняет.

Ранее сообщалось, что у футболиста Артёма Дзюбы накопились неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. За полгода спортсмен не погасил 17 взысканий на общую сумму 14 250 рублей. Большинство нарушений связано с Mercedes-Benz AMG GLS 63, на который с 2024 года выписали 268 штрафов почти на 291 тыс. рублей. Среди них были превышения скорости, проезд на красный свет, поездки без ремня и нарушения при поворотах.