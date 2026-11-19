Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада вновь запретил бойцам движения «Талибан»* пользоваться смартфонами. Соответствующее требование он озвучил 18 ноября на совещании в Министерстве обороны в Кабуле, сообщает афганское издание Hasht-e Subh со ссылкой на источники.

По данным журналистов, встреча продолжалась около часа и 50 минут. Ахундзада потребовал от подчинённых неукоснительно соблюдать его распоряжения, в том числе ограничения на использование современных мобильных устройств.

Как утверждают источники издания, афганский лидер назвал смартфоны причиной пустой траты времени и источником смуты. Он подчеркнул, что бойцы движения не должны пользоваться такими телефонами ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, во время совещания Ахундзада потребовал обеспечить исполнение закона о поощрении добродетели и предотвращении порока. Представители разведывательных подразделений Министерства обороны заверили его, что будут следить за соблюдением запрета на смартфоны.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в июне 2026 года Ахундзада запретил пользоваться смартфонами членам «Талибана»* и государственным служащим. Соответствующее устное распоряжение передали руководителям военных судов, полиции и разведки в восьми регионах страны. Для контроля за исполнением приказа составлялись специальные списки сотрудников с указанием их должностей, мест работы и телефонных номеров. Нарушителям грозило разбирательство в военных судах.

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