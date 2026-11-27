Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о запуске нового сольного проекта KOLO и представил первую композицию. О своих творческих планах музыкант рассказал в соцсети.

Дебютной работой стала авторская версия украинской народной песни «Перекладу кладку», в которой традиционные мотивы сочетаются с электронным звучанием и элементами рока. К композиции также выпустили клип, объединивший съёмки с компьютерной графикой и технологиями искусственного интеллекта.

«Творчество — это всегда эксперимент. Нельзя быть заложником той формы, которая когда-то принесла тебе успех, иначе творчество превращается в ремесло», — объяснил Вакарчук своё решение попробовать новое музыкальное направление.

Название KOLO, которое переводится с украинского как «круг», отражает широкий круг интересов исполнителя. В рамках проекта он намерен экспериментировать с электронной, классической, народной и джазовой музыкой. При этом большинство будущих композиций будут авторскими, а не переработками известных произведений.

По словам артиста, новый проект продолжает идеи его прежних сольных работ «Вночі», «Брюссель» и «Оранжерея», но отличается более необычным музыкальным наполнением. Следующие песни Вакарчук планирует представить уже после Нового года.

В интервью украинскому ELLE музыкант уточнил, что не собирается отказываться от «Океана Эльзы». Он рассчитывает совмещать выступления с группой и собственные эксперименты, а KOLO пока рассматривает как проект с определёнными временными рамками.