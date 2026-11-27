Лидер «Океана Эльзы» Вакарчук запустил новый сольный проект KOLO
Святослав Вакарчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sviatoslav.vakarchuk
Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о запуске нового сольного проекта KOLO и представил первую композицию. О своих творческих планах музыкант рассказал в соцсети.
Дебютной работой стала авторская версия украинской народной песни «Перекладу кладку», в которой традиционные мотивы сочетаются с электронным звучанием и элементами рока. К композиции также выпустили клип, объединивший съёмки с компьютерной графикой и технологиями искусственного интеллекта.
«Творчество — это всегда эксперимент. Нельзя быть заложником той формы, которая когда-то принесла тебе успех, иначе творчество превращается в ремесло», — объяснил Вакарчук своё решение попробовать новое музыкальное направление.
Название KOLO, которое переводится с украинского как «круг», отражает широкий круг интересов исполнителя. В рамках проекта он намерен экспериментировать с электронной, классической, народной и джазовой музыкой. При этом большинство будущих композиций будут авторскими, а не переработками известных произведений.
По словам артиста, новый проект продолжает идеи его прежних сольных работ «Вночі», «Брюссель» и «Оранжерея», но отличается более необычным музыкальным наполнением. Следующие песни Вакарчук планирует представить уже после Нового года.
В интервью украинскому ELLE музыкант уточнил, что не собирается отказываться от «Океана Эльзы». Он рассчитывает совмещать выступления с группой и собственные эксперименты, а KOLO пока рассматривает как проект с определёнными временными рамками.
Ранее украинскую группу SPOKUSY исключили из национального отбора на «Евровидение-2027» после обвинений гитариста Игоря Черепанова в домогательствах к несовершеннолетним. Поводом для скандала стали опубликованные в соцсетях переписки 42-летнего музыканта с девушками-подростками, в которых организаторы усмотрели признаки груминга. Сам Черепанов обвинения отверг. Решение о дисквалификации приняли 26 ноября, всего через два дня после включения коллектива в список претендентов. Теперь за право представить Украину на конкурсе продолжат бороться 17 исполнителей.