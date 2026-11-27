Российский рэпер и продюсер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, официально стал игроком петербургского баскетбольного клуба «Зенит». О заключении соглашения с 37-летним музыкантом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Сине-бело-голубые и российский продюсер, исполнитель и медиабаскетболист Александр Тарасов договорились о сотрудничестве. Мы рады приветствовать в Санкт-Петербурге! Желаем яркой и эмоциональной игры в составе «Зенита», — говорится в заявлении клуба.

Срок действия контракта и финансовые условия соглашения не раскрываются. Также пока неизвестно, когда музыкант сможет впервые выйти на площадку в составе новой команды. Для Тарасова баскетбол давно стал частью спортивной карьеры. Он выступает в медиабаскетбольной лиге за собственную команду T-Squad и входит в число организаторов соревнования.

Кроме того, артист успел попробовать себя в медиафутболе. Ранее он играл за команды «На спорте» и «Родина Медиа», совмещая участие в спортивных проектах с музыкальной деятельностью.

Ранее Life.ru рассказывал о подписании баскетбольным «Зенитом» американского защитника Нэйта Пьер-Луи. Соглашение с 27-летним спортсменом рассчитано до конца сезона-2026/27 и предусматривает возможность продления ещё на год.