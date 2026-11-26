Украинскую музыкальную группу SPOKUSY дисквалифицировали из национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2027» после обвинений гитариста коллектива Игоря Черепанова в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Соответствующее решение оргкомитет принял на внеочередном заседании 26 ноября.

Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях появились скриншоты переписок 42-летнего музыканта с несовершеннолетними девушками. Организаторы конкурса усмотрели в его общении признаки груминга — установления доверительных отношений с ребёнком с целью последующей сексуальной эксплуатации.

Сам Черепанов в комментарии «Суспильне» отверг обвинения в домогательствах.

Коллектив SPOKUSY был основан в Киеве в 2022 году. Группа исполняет музыку в жанрах постпанка, готик-рока и синти-попа. В длинный список претендентов на участие в «Евровидении» музыканты попали всего за два дня до дисквалификации.

После исключения коллектива борьбу за право представлять Украину на международном конкурсе продолжат 17 исполнителей. Финал национального отбора состоится в феврале 2027 года.

Напомним, как ранее сообщал Life.ru, «Евровидение-2027» впервые в истории конкурса пройдёт в Болгарии. Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая в Бургасе, победителя определят 15 мая.