«Давно простил, но боюсь за сына»: Гошу Рубчинского обвинили в изнасиловании подростка

Пользователь соцсетей публично заявил, что дизайнер Гоша Рубчинский принудил его к оральному сексу, когда ему было 15 лет. Свои слова он приводит в открытой публикации.

Пострадавший называет произошедшее изнасилованием. О случившемся он рассказывал знакомым и обращался за помощью, утверждает автор рассказа.

Сейчас у мужчины есть жена и сын. Вернуться к этой теме спустя годы он решил из-за опасений, что подобное повторяется.

При этом он отметил, что давно простил Рубчинского. Беспокойство вызывает у него не прошлое, а будущее — собственный ребенок и младшие родственники.

После публикации мужчина показал переписки с людьми, чьи истории похожи. Один из собеседников пишет о знакомом фотографе, работавшем на Paris Fashion Week в июне.

По его словам, тот заметил за кулисами странное поведение Рубчинского с молодыми парнями. Ещё один человек утверждает, что слышал похожую историю от подруги.

Гоша Рубчинский — российский дизайнер и фотограф, ставший известным благодаря уличной моде с эстетикой постсоветской молодёжи, спортивной одежды и 1990-х. Он основал одноимённый бренд Gosha Rubchinskiy, сотрудничал с Comme des Garçons, Adidas и Burberry, а его коллекции продавались в Европе, США и Азии. Рубчинский также работал как фотограф и стилист, а его визуальный стиль заметно повлиял на международную моду 2010-х.

Ранее Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке скандального рэпера P.Diddy. По словам его бывшей помощницы, во время мероприятия Уэст предложил гостям выпить, после чего она «внезапно почувствовала себя дезориентированной» и оказалась в крайне ослабленном состоянии. Также Уэста обвиняла в насилии участница шоу «Топ модель по-американски».