Лидера французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу уличили в антисемитских высказываниях. В распоряжении газеты Le Monde оказалась переписка политика с одноклассником, датированная 2013 годом.

На тот момент Барделла был начинающим партийным активистом. В личных сообщениях он пытался убедить собеседника в правоте французского публициста Алена Сораля, известного антисемитскими и конспирологическими взглядами.

В частности, автор сообщений утверждал, что «сионисты стоят во главе банков», воспроизводя антисемитский стереотип о контроле над финансовыми институтами.

Первые фрагменты переписки были обнародованы ещё 28 сентября. Теперь журналисты получили полный архив сообщений, а бывший одноклассник политика согласился рассказать об обстоятельствах общения. Его личность проверили, однако в целях безопасности собеседник фигурирует в публикации под псевдонимом Саша.

Сам Барделла категорически отрицает авторство высказываний. Его адвокат заявил, что журналистское расследование направлено на дискредитацию политика, и не исключил нового судебного разбирательства. Марин Ле Пен также продолжает поддерживать своего соратника.

Напомним, в конце октября выступление Барделла на партийном съезде в Орлеане прервала потасовка. Активисты Союза еврейских студентов Франции развернули плакат с обвинениями «Национального объединения» в расизме и антисемитизме. Протестующих пришлось вывести из зала сотрудникам охраны. За день до этого Барделлу переизбрали председателем партии.