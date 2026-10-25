Во Франции выступление лидера партии Ле Пен прервали дракой

Выступление председателя французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделла на съезде в Орлеане прервала потасовка между сторонниками политика и протестующими. Нескольких человек пришлось вывести из зала сотрудникам службы безопасности, сообщает BFMTV.

Инцидент произошёл вскоре после начала речи политика. Активисты Союза еврейских студентов Франции (UEJF) развернули плакат с обвинениями партии в расизме и антисемитизме. Между участниками мероприятия началась перепалка, переросшая в столкновения. Охрана вмешалась и стала выводить протестующих.

Барделла несколько раз призвал сторонников успокоиться и попросил не привлекать внимание к действиям оппонентов. Пока сотрудники безопасности выводили активистов, политик предложил собравшимся исполнить «Марсельезу». Участники съезда поддержали инициативу и запели гимн Франции.

Ответственность за акцию взял на себя Союз еврейских студентов Франции. В организации подтвердили участие своих активистов и обвинили службу безопасности партии в грубом обращении с ними. По данным французских СМИ, из зала вывели четырёх человек.

Съезд «Национального объединения» проходит в Орлеане 24–25 октября с участием Барделла и Марин Ле Пен. Накануне политика переизбрали председателем партии. По словам Барделла, на мероприятии собрались около 8,5 тысячи сторонников политической силы.

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