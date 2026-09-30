Лидера Little Big Илью Прусикина* объявили в розыск

Лидера группы Little Big Илью Прусикина* объявили в розыск. Об этом сообщает РИА «Новости». В отношении музыканта возбудили уголовное дело, статья при этом не уточняется.

Илья Прусикин*, известный под псевдонимом Ильич, — музыкант, блогер, основатель и фронтмен группы Little Big. В 2022 году он покинул Россию и переехал в США вместе с коллегой по группе Софьей Таюрской. Пара поженилась, у них растёт дочь, родившаяся в Америке.

Минюст России включил Прусикина* в реестр иностранных агентов 27 января 2023 года. Как сообщило ведомство, музыкант получал иностранную поддержку, выступал в недружественных странах с призывами прекратить СВО, а также распространял фейки о работе российских органов власти.

Ранее Life.ru рассказывал, что после переезда участникам Little Big пришлось экономить на повседневных расходах. Софья Таюрская говорила о необходимости строго контролировать затраты на аренду жилья, транспорт и изучение английского языка.

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