Лидеров 24 стран пригласили на газовый саммит в Москве

Лидеров 24 стран пригласили в Москву для участия в саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ). Об этом сообщили в посольстве Ирана в России.

Предстоящая встреча будет посвящена ключевым вопросам мирового газового рынка. Участники намерены обсудить энергетическую безопасность, изменения в международной торговле природным газом и перспективы развития отрасли.

«На этом саммите главы государств — экспортёров газа обсудят такие вопросы, как роль природного газа в энергетической безопасности, структурные изменения на мировом газовом рынке, необходимость устойчивых инвестиций, укрепление диалога между производителями и потребителями, развитие технологий и защита критической энергетической инфраструктуры», — рассказали ТАСС в иранском диппредставительстве.

Отдельное внимание планируется уделить инвестициям, необходимым для стабильной работы газовой отрасли, а также развитию новых технологий. Ещё одной темой станет защита объектов критически важной энергетической инфраструктуры.

В посольстве Ирана подчеркнули, что саммит должен стать площадкой для обсуждения взаимодействия между странами, добывающими газ, и его потребителями.