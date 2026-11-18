Лидеры стран АТЭС соберутся за одним длинным столом на торжественном приёме, организованном председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Среди гостей ожидаются президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, передаёт корреспондент РИА «Новости».

Для мероприятия выбрали Shenzhen International Communication Center в районе Футянь. Прибывающих гостей встречает оркестр, а перед началом приёма запланировано совместное фотографирование руководителей государств.

Торжественный вечер проходит в первый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который продлится с 18 по 19 ноября. Объединение включает 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию.