Лидеров стран АТЭС рассадят за одним длинным столом на приёме в Китае
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Лидеры стран АТЭС соберутся за одним длинным столом на торжественном приёме, организованном председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Среди гостей ожидаются президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, передаёт корреспондент РИА «Новости».
Для мероприятия выбрали Shenzhen International Communication Center в районе Футянь. Прибывающих гостей встречает оркестр, а перед началом приёма запланировано совместное фотографирование руководителей государств.
Торжественный вечер проходит в первый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который продлится с 18 по 19 ноября. Объединение включает 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на торжественном приёме для гостей саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Лидеры России и США увиделись 18 ноября, за день до запланированных трёхсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Основная встреча президентов должна состояться 19 ноября.