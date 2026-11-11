Лидию Федосееву-Шукшину похоронили рядом с Василием Шукшиным
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Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину проводили в последний путь в Москве. Местом захоронения актрисы стало Новодевичье кладбище, где покоится её супруг, писатель, режиссёр и актёр Василий Шукшин. С момента его смерти прошло 52 года.
Лидию Федосееву-Шукшину похоронили рядом с Василием Шукшиным. Видео © Life.ru
С Василием Шукшиным актриса познакомилась на съёмках фильма «Какое оно, море?». В браке родились две дочери — Мария и Ольга. Писатель умер 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет во время работы над картиной «Они сражались за Родину».
Прощание с Федосеевой-Шукшиной состоялось 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Проститься с артисткой пришли родные, коллеги и близкие друзья. На прощание также прибыл бывший супруг артистки, кинооператор Михаил Агранович. Последний муж Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов лично присутствовать не смог, однако прислал венок. Старшая дочь Федосеевой-Шукшиной также не приехала на прощание с матерью. Анастасия Воронина-Франсишку отказалась от поездки в Москву из Киева. У женщины украинское гражданство, а отношения с матерью долгое время оставались непростыми.