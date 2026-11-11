Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину проводили в последний путь в Москве. Местом захоронения актрисы стало Новодевичье кладбище, где покоится её супруг, писатель, режиссёр и актёр Василий Шукшин. С момента его смерти прошло 52 года.

Лидию Федосееву-Шукшину похоронили рядом с Василием Шукшиным. Видео © Life.ru

С Василием Шукшиным актриса познакомилась на съёмках фильма «Какое оно, море?». В браке родились две дочери — Мария и Ольга. Писатель умер 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет во время работы над картиной «Они сражались за Родину».