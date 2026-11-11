Мария и Ольга Шукшины вышли из московского храма, держась за руки, после прощания с матерью — Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сёстры, между которыми несколько лет продолжался публичный конфликт, вместе шли за гробом. Кадры публикует Life.ru.

Мария и ОЛьга Шукшины. Видео © Life.ru

В начале церемонии дочери актрисы не общались и даже не поздоровались. Однако после отпевания они оказались рядом: обе плакали и держали друг друга за руку. О прекращении семейного конфликта сёстры публично не объявляли. Одной из причин разногласий был спор об авторских правах на произведения их отца, писателя и режиссёра Василия Шукшина.

В ноябре 2023 года Ольга обратилась в суд, оспаривая передачу материнской доли прав Марии. В 2025 году суд отказал в удовлетворении её требований. Первоначально вдове писателя и его старшей дочери Екатерине принадлежали по 30%, Марии и Ольге — по 20%. После сделки с матерью доля Марии выросла до 50%.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина пять раз выходила замуж. От первого брака, с актёром Вячеславом Ворониным, у неё родилась дочь Анастасия. Со вторым супругом, писателем, актёром и режиссёром Василием Шукшиным, она воспитывала двух дочерей — Марию и Ольгу. Про Анастасию известно, что она является гражданкой Украины и пока неизвестно, будет ли она участвовать в разделе наследства.

Ранее Life.ru рассказывал о церемонии прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Она прошла 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Для погребения актрисы выбрали Новодевичье кладбище, где покоится Василий Шукшин. На момент смерти ей было 88 лет. Она скончалась в больницев Москве после серьёзных проблем с сердцем.