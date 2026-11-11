«Могли раскрутить на квартиру, как Долину»: Сафронов раскрыл слабость Федосеевой-Шукшиной
Художник Сафронов: Федосееву-Шукшину могли «раскрутить на квартиру», как Долину
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Художник и давний приятель Лидии Федосеевой-Шукшиной Никас Сафронов пришёл проводить её в последний путь. В беседе с Life.ru он рассказал, что дружил с актрисой около 35 лет и приезжал к ней в гости на дни рождения. Траурное мероприятие проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве.
Сафронов рассказал о Лидии Федосеевой-Шукшиной. Видео © Life.ru
«Многоплановая актриса, очень неодинаковая и неоднозначная. Очень добрый человек, который в жизни часто попадался на разные истории. Удивительно, что её ещё на квартиру, как Долину, не раскрутили, потому что она мало разбиралась в людях», — поделился Сафронов.
88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября в больнице. У неё были серьёзные проблемы с сердцем. Зрители знают актрису по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Вам и не снилось…». Её похоронят рядом с последним супругом Василием Шукшиным. Церемония прощания уже началась. Бывший муж Федосеевой-Шукшиной прислал траурные цветы с подписью «Лидуше». Венок доставили и от президента России Владимира Путина.
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