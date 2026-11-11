Художник и давний приятель Лидии Федосеевой-Шукшиной Никас Сафронов пришёл проводить её в последний путь. В беседе с Life.ru он рассказал, что дружил с актрисой около 35 лет и приезжал к ней в гости на дни рождения. Траурное мероприятие проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве.

Сафронов рассказал о Лидии Федосеевой-Шукшиной. Видео © Life.ru

«Многоплановая актриса, очень неодинаковая и неоднозначная. Очень добрый человек, который в жизни часто попадался на разные истории. Удивительно, что её ещё на квартиру, как Долину, не раскрутили, потому что она мало разбиралась в людях», — поделился Сафронов.