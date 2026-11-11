Лидия Федосеева-Шукшина при жизни не раз заступалась за участников группы «На-На», когда её бывший супруг, продюсер Бари Алибасов, устраивал музыкантам разносы после концертов. Об этом Life.ru рассказал солист коллектива Владимир Политов, приехавший вместе с коллегами проститься с народной артисткой РСФСР.

Видео © Life.ru

«Она нас всегда от Бари защищала. Если какой-то разгон после концерта, она всегда вставала на нашу сторону и говорила: „Ребята устали, ребята работали, ребята голодные. Прекрати на них орать!“» — поделился Политов.

Музыкант признался, что запомнил Федосееву-Шукшину мудрой, жизнерадостной и гостеприимной женщиной с прекрасным чувством юмора. В последний раз они общались около четырёх лет назад.

Другой участник группы, Михаил Игонин, рассказал, что актриса всегда с большим уважением относилась к творчеству коллектива. Однажды она пришла на сольный концерт «На-На» в Москве, посмотрела всю программу, а после выступления заглянула к артистам за кулисы.

«Она высидела весь концерт, проявила к нам уважение, посмотрела всю программу. Потом пришла к нам в гримёрку, мы сфотографировались, пообщались», — вспомнил Игонин.

Особенно тёплые воспоминания у музыкантов остались о встречах в Санкт-Петербурге. Когда группа приезжала туда на гастроли, Федосеева-Шукшина приглашала артистов домой и угощала чаем.

Участники «На-На» приехали на церемонию прощания с актрисой 11 ноября в Москве. Сам Бари Алибасов, с которым Федосееву-Шукшину связывали многолетние отношения, тяжело пережил известие о её смерти.

Ранее Life.ru сообщал, что Алибасов после смерти бывшей супруги записал трогательное обращение, назвав её близким и родным человеком, подарившим ему любовь и заботу. Народная артистка РСФСР скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет.