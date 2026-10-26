Lidovky: Деградация Европы набирает обороты и может стать необратимой

Европейский союз рискует утратить способность самостоятельно решать вопросы безопасности, экономики и миграции. С таким предупреждением выступил чешский кардиолог и профессор Йозеф Веселка в авторской колонке для Lidovky. По его мнению, нынешняя модель объединённой Европы становится всё менее устойчивой перед современными вызовами.

Одной из главных проблем профессор считает зависимость европейских государств от Соединённых Штатов. На протяжении десятилетий страны континента рассчитывали на американскую военную поддержку, не уделяя достаточного внимания развитию собственных вооружённых сил. Теперь, по оценке Веселки, такая политика ограничивает возможности Европы самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Не менее серьёзные претензии автор предъявляет руководству европейских стран за неспособность справиться с нелегальной миграцией. Он считает, что власти слишком долго недооценивали последствия происходящего и оказались не готовы к связанным с этим вызовам.

Особое внимание Веселка уделил Франции. По его мнению, многочисленный государственный аппарат и высокие налоги не обеспечили гражданам необходимой защиты. Профессор привёл в пример уличные беспорядки, погромы и нападения на собственность, с которыми французским властям, как он считает, не удаётся эффективно бороться.

«Я опасаюсь постепенно распространяющейся неспособности сохранить лицо Старого континента, его культурную исключительность, качество образования, экономическую эффективность, безопасность и окружающую среду», — заявил автор публикации.

В результате, полагает Веселка, Европа постепенно теряет международное влияние. Ослабление экономики, недостаточная военная самостоятельность и ошибки политического руководства могут привести к тому, что важнейшие мировые решения будут принимать без участия европейских стран.

Автор не исключает, что существующая модель европейского объединения может оказаться нежизнеспособной. При этом его рассуждения представляют собой политическую оценку, а не подтверждённый прогноз распада Евросоюза.

Ранее во Франции усилилось недовольство Евросоюзом, в том числе из-за миграционной политики. Как сообщал Life.ru, неназванный европейский чиновник охарактеризовал настроения во французском обществе как особенно враждебные по отношению к Брюсселю. Среди главных причин он назвал миграцию и разочарование в европейских институтах.