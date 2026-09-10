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Опубликовано 10 сентября, 10:09

Politico: Французы как никогда враждебно настроены к ЕС из-за мигрантов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Во Франции сейчас наблюдается особенно высокий уровень враждебности по отношению к Евросоюзу, а главными раздражителями стали Брюссель и миграционная тема. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

«Ситуация критическая. Я никогда не видел, чтобы Франция была настроена так враждебно по отношению к ЕС, как сейчас. Брюссель и мигранты — вот два главных пугала», — заявил собеседник издания.

Эта оценка прозвучала на фоне визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во Францию. Ожидается, что она примет участие в конференции, посвящённой исследованию космоса. По данным Politico, одним из главных посылов фон дер Ляйен станет мысль о том, что масштабные международные проекты Европа способна реализовывать только совместными усилиями в рамках ЕС.

Кроме того, глава Еврокомиссии рассчитывает направить позитивный сигнал французскому бизнесу. Издание отмечает, что часть предпринимателей всё больше тяготеет к правым политическим силам в преддверии выборов.

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На фоне приближающихся президентских выборов лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла всё чаще делает акцент на внутренних проблемах страны. На днях он заявил, что Франция «тонет в долгах», и призвал перейти к более прагматичному подходу во внешней политике. Политик связывал свою позицию с тяжёлым состоянием государственных финансов.

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Юрий Лысенко
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