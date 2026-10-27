Life.ru рассчитал индекс предновогоднего маникюра с разными дизайнами в Москве и регионах

Руки женщины характеризуют её статус и любовь к себе. Перед Новым годом всем хочется быть красивыми, и многие девушки и женщины стремятся попасть в салон красоты, чтобы сделать маникюр. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с Life.ru определила индекс новогоднего маникюра.

Традиционно в российских салонах представлен широкий спектр услуг. Гигиенический маникюр включает снятие старого покрытия, придание формы ногтям, обработку кутикулы, удаление заусенцев, шлифовку и полировку ногтевой пластины, обезжиривание, нанесение праймера или бондера, а также уход за кожей рук. Из этого перечня отдельно оплачивается только снятие старого покрытия. В само покрытие входят база, цветное покрытие, топ и сушка. Отдельно оплачивается дизайн.

«Сравним стоимость услуг в нескольких российских городах. Самые дорогие услуги маникюра — в Москве. Однотонное покрытие стоит от 2700 рублей, френч — от 3500 рублей, дизайн — от 500 рублей, наращивание — от 3000 рублей, «кошачий глаз» — от 300 рублей (15 минут работы мастера). Исключение составляет лишь маникюр без покрытия: здесь Москва (1000 руб.) уступает Мурманску (1200 руб.)», — отмечает эксперт.

Самый доступный по стоимости услуг город — Краснодар. Здесь самые низкие цены на маникюр без покрытия (800 руб.), на однотонное покрытие (1400 руб.) и на наращивание ногтей (1900 руб.). Дизайн и «кошачий глаз» также стоят минимально — от 50 и от 100 руб. соответственно. Санкт-Петербург и Нижний Новгород относятся к среднему ценовому сегменту. Однотонное покрытие в обоих городах стоит от 1500 руб. В Санкт-Петербурге цены немного выше, чем в Нижнем Новгороде: так, френч обойдётся от 2500 руб. Нижний Новгород выделяется самым дешёвым френчем (1700 руб.) и одной из минимальных цен на дизайн (от 50 руб.).

Уровень цен в Мурманске высокий. Маникюр без покрытия обойдётся от 1200 руб., что дороже, чем в остальных рассмотренных городах. Однотонное покрытие стоит от 2200 руб. По стоимости однотонного покрытия Мурманск занимает второе место после Москвы. Наращивание обойдётся от 2900 руб. Высокий уровень цен на услуги связан с необходимостью доставки материалов для маникюра и с высоким уровнем дохода населения, получающего северные надбавки.

Новосибирск сохраняет для своих жительниц умеренные цены. Город показывает средние значения: маникюр без покрытия — от 900 руб., с однотонным покрытием — от 1600 руб., френч — от 2700 руб., наращивание — от 2500 руб. За дизайн и «кошачий глаз» придётся заплатить от 50 и от 100 руб. соответственно.

Сравнение городов свидетельствует о значительном разбросе цен. Например, цена френча варьируется от 1700 руб. (Нижний Новгород) до 3500 руб. (Москва) — более чем в два раза, что прежде всего объясняется стоимостью аренды помещения для студии. Цена маникюра с однотонным покрытием варьируется от 1400 руб. (Краснодар) до 2700 руб. (Москва), наращивания — от 1900 руб. (Краснодар) до 3000 руб. (Москва, Санкт-Петербург). При этом приближение к Новому году традиционно повышает стоимость услуг салонов ещё на 20 %, что последние объясняют загруженностью мастеров. Если хочется сэкономить в преддверии Нового года, следует заранее (ещё в начале декабря) запланировать визит к мастеру, пока цены существенно не изменились. Ольга Борисова Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

Ранее Life.ru подсчитал индекс оливье — 2026. Если ориентироваться примерно на 4 человек (около 800 г салата), то расходы оцениваются в 730–750 рублей. Если в конце 2025 года тот же набор стоил около 620 рублей, то индекс составит (730 / 620) × 100 % ≈ 118 %. То есть за год оливье подорожал примерно на 18 %.