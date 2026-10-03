Life.ru узнал, почему корзина для грибника — не роскошный максимум, а вопрос выживания

Собирать грибы лучше в корзину, а после возвращения из леса не откладывать их обработку до следующего дня. О том, почему полиэтиленовый пакет может быть потенциально опасен, во Всемирный день грибника Life.ru рассказал миколог факультета биологии МГУ, грибник Максим Дьяков.

Именно ивовая корзина для сбора грибов — это, конечно, уже перебор, можно из чего угодно плести, но важно, чтобы была корзина. И это не прихоть и не для красоты, это соблюдение санитарных норм. Тут смысл вот в чём: дело в том, что если у вас тара не «дышит», скажем, полиэтиленовый пакет, и вы туда складываете грибы, они там начинают очень быстро тухнуть. Максим Дьяков Миколог факультета биологии МГУ, грибник

По словам эксперта, в полиэтиленовом пакете выделяются продукты распада белковых и прочих структур, которые, мягко говоря, неполезны. Поэтому в такой закрытой ёмкости лучше не собирать. А в корзинке всё проветривается, поэтому там грибы сохраняются немножечко дольше.

«Сколько есть часов у грибника от среза гриба до обязательной термической обработки я вам точно не скажу, потому что такой цели никто не ставил. Но вообще, во-первых, тут вопрос, какие грибы. Если вы собираете грибы уже не первой молодости, что не рекомендуется, то там счёт идёт на часы. Если же вы собираете молодые и крепенькие, то какое-то время они могут полежать», — объяснил специалист.

Миколог рекомендует обработать грибы сразу, чтобы остановить процессы разложения. Можно заморозить, кинуть сушиться, подойдёт и бланширование.

«Я не скажу, сколько точно там часов, но лучше не тянуть. А то, знаете, пришли, устали, кинули корзиночку, пошли пока отдохнули, чайку попили, потом в сон потянуло — мол, утром разберёмся. Вот так оно всё и происходит», — отметил собеседник Life.ru.

По словам эксперта, если этого не сделать, можно отравиться из-за токсических соединений. Там же ещё начинает расти сторонняя бактериальная флора.

Ранее Life.ru рассказывал, почему даже съедобные грибы могут стать опасными. Экземпляры, выросшие возле трасс, промышленных зон и свалок, способны накапливать тяжёлые металлы, радионуклиды и другие вредные вещества. Проверять грибы народными способами с помощью луковицы или серебряной ложки специалисты не советуют, поскольку такие методы не позволяют достоверно определить их безопасность.