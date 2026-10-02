Польские грибники нашли в лесу погребальную урну возрастом 2400 лет

Поход за грибами обернулся для польских супругов археологическим открытием: в лесу они обнаружили погребальную урну возрастом около 2400 лет, а неподалёку — серебряную римскую монету. О необычной находке сообщает RMF24.

Яцек Крыницкий гулял по лесу вместе с женой, когда заметил среди насыпанного песка предмет, явно не похожий на современный. Супруги не стали самостоятельно извлекать и очищать находку, а передали её специалистам.

В управлении Мазовецкого воеводского хранителя памятников уточнили, что грибник наткнулся на урну культуры подклёшевых погребений, датируемую примерно IV веком до нашей эры. Рядом находились часть большого керамического колпака и небольшая чаша, служившая крышкой.

Название археологической культуры связано с погребальным обрядом. Кремированные останки помещали в урну, которую сверху накрывали перевёрнутым сосудом, напоминавшим колпак. Такие захоронения появились на территории современной Польши на рубеже V–IV веков до нашей эры.

Во время той же прогулки Крыницкий нашёл серебряный денарий, отчеканенный при римском императоре Коммоде между 181 и 192 годами нашей эры. Диаметр монеты составляет всего 17 миллиметров. На её лицевой стороне изображён профиль правителя в венке, а на оборотной — сидящая богиня Рома с Никой.

Обнаруженные предметы разделяют почти шесть столетий. После изучения и консервации урну, элементы погребального комплекса и денарий включили в постоянную экспозицию замка в Ливе.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном польском погребении: археологи изучили могилу девушки XVII века с серпом над шеей и железным замком на ноге. Умершей было от 17 до 19 лет, а вскоре после похорон её могилу, предположительно, вскрывали. Исследователи считают, что необычные предметы должны были помешать покойной вернуться из мира мёртвых. Анализ ДНК также выявил редкую материнскую линию, связанную со Скандинавией.