Life.ru вошёл в шорт-лист национальной премии Дзена «Люди слова»

Life.ru вошёл в шорт-лист второго сезона Национальной премии Дзена «Люди слова». Финалистов экспертного блока организаторы объявили 6 октября.

Всего на участие в экспертном блоке премии поступило 217 заявок в девяти номинациях. Самая высокая конкуренция сложилась в категориях «Общественная повестка», «Городская повестка» и «Новые форматы».

Премия «Люди слова» отмечает СМИ, журналистов и авторов, которые формируют информационную повестку. Во втором сезоне организаторы расширили число участников: теперь за награды также борются представители регионов и бизнеса. В программу добавили новые номинации — «Регион года» и «Бизнес года». Кроме того, на церемонии вручат специальную награду «Человек слова» автору, который, по оценке организаторов, внёс заметный вклад в информационную повестку страны в 2026 году.

Победителей второго сезона объявят 3 декабря на торжественной церемонии в Московском театре мюзикла. Полный шорт-лист финалистов опубликован на сайте премии «Люди слова».

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Юнашев стал «Журналистом года» на первой Национальной премии Дзена «Люди слова». Церемония прошла в декабре 2025 года в московском кинотеатре «Художественный», где отметили ведущие российские СМИ и представителей медиасферы