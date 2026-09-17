Объявлены номинанты третьего отборочного тура премии «Бренд года в России 2026»

Организаторы IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» подвели итоги третьего отборочного этапа. В новый шорт-лист вошли ещё 45 отечественных брендов, а общее число поданных заявок превысило 400.

«В третьем туре конкурса Экспертное жюри оценивало заявки от известных отечественных брендов, а также компаний-новичков из различных сфер. Это и товары для повседневной жизни, услуги и сервисы, упрощающие наши бытовые и рабочие задачи», — отметила исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2026» Ольга Маркелова.

В высшей лиге среди номинантов оказались Гознак, «Гравитон», Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха, F6, GREEN MAMA, MIUZ Diamonds, STELS, Weissgauff и другие компании. В первой лиге представлены Faceology, Redkey, НЕОТОК, VizorLabs и ТАГАТ.

Кроме отраслевых категорий участники претендуют на специальные номинации. В их числе «Мегабренд», «Корпоративный бренд», «Экобренд», «Молодёжный бренд», «Креативный бренд» и «Продукт нового поколения». Сейчас идёт заключительный отборочный этап. Заявки принимаются до 23 октября, финальный шорт-лист планируется сформировать 9 ноября, а церемония награждения пройдёт в Москве в конце ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о первом отборочном этапе премии «Бренд года в России 2026». Тогда в число номинантов вошли 60 отечественных брендов, включая Life.ru, Super.ru и «Чемпионат.com». Сейчас проходит заключительный отборочный этап конкурса. Подать заявку на участие можно на официальном сайте премии. Победителей объявят в ноябре на церемонии награждения в Москве.