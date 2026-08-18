582 участника премии #МЫВМЕСТЕ вышли в полуфинал

В полуфинал шестого сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ прошли 582 участника. Всего в 2026 году организаторы получили более 60 тысяч заявок из 155 стран — это рекорд за всю историю проекта.

Одновременно подвели итоги регионального этапа: его победителями стали 1509 участников. Больше всего полуфиналистов представляют Москву, Татарстан, Красноярский край, Московскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Волгоградскую область.

По данным организаторов, 42% заявок подали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Участники соревнуются в номинациях «Волонтёр года», «Наставник года», «Сила единства», «Герои нашего времени», «Поколение добра», «Страна возможностей» и других.

Среди вышедших в полуфинал — благотворительные фонды Дианы Гурцкой «По зову сердца» и доктора Рошаля, а также «Доброта Севера», «Жизнь в движении», «Память поколений» и «Вклад в будущее». В корпоративном направлении отбор продолжат «СИБУР Холдинг», Авито, «Татнефть», Росатом, РЖД, «Северсталь» и другие компании.

Отдельно определились участники номинации «Лидер НКО». В этом году на неё поступило 437 заявок, а в полуфинал вышли 64 человека из 35 регионов. Теперь им предстоит выполнить задание на оценку управленческих компетенций и устойчивости организаций.

Следующий этап для остальных полуфиналистов — подготовка видеопрезентаций. Участники, которые пройдут в финал, затем присоединятся к народному голосованию. Победителей объявят 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Ранее Life.ru уже рассказывал, как в Москве подвели итоги пятого Международного форума #МЫВМЕСТЕ. В 2025 году он собрал более 20 тысяч участников из всех регионов России и 47 стран, а награды победителям премии вручал президент РФ Владимир Путин.