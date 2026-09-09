LIFE узнал, сколько карманных денег нужно школьникам в России: названы сумма и траты

Большинство школьников считают приемлемыми карманные деньги в размере от 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Так ответили 68% участников исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, сообщает Life.ru.

Самым популярным оказался диапазон от 5 до 10 тысяч рублей — такую сумму назвали оптимальной 36% школьников. Ещё 32% устроили бы 10 — 15 тысяч, а 27% считают достаточными около 5 тысяч рублей в месяц. Запросы свыше этой суммы встречаются значительно реже. От 15 до 25 тысяч рублей хотели бы получать 2% опрошенных, от 25 до 50 тысяч — 3%. Карманные деньги больше 50 тысяч рублей в месяц сочли приемлемыми лишь 0,3% школьников.

При этом почти половина участников опроса тратит деньги в основном на развлечения и еду. Игры, кино и встречи с друзьями стали главной статьёй расходов для 28% школьников, ещё 21% чаще всего расплачиваются своими деньгами в кафе и ресторанах. На кофе и другие напитки средства преимущественно уходят у 12%, столько же назвали основной статьёй одежду. Косметику и уходовые средства чаще всего покупают 7% опрошенных.

Каждый пятый школьник, напротив, предпочитает не спускать карманные деньги сразу: 19% откладывают их на крупные покупки.

«Важно не столько, какую именно сумму родители выделяют, сколько то, понимает ли ребёнок, как ею распоряжаться. Если часть денег уходит на текущие желания, а часть ребёнок учится откладывать на конкретную цель, это позволяет постепенно сформировать базовые навыки планирования бюджета», — объяснил академический директор Skysmart Глеб Чэн.

Он советует родителям заранее обсуждать с детьми крупные покупки и договариваться, какие траты школьник оплачивает из собственных денег, а какие по-прежнему остаются ответственностью семьи.

Ранее Life.ru рассказывал, почему финансовую грамотность стоит прививать детям уже с 3–5 лет. Специалисты отмечали, что первые навыки обращения с деньгами формируются ещё до появления собственной банковской карты: ребёнку важно учиться различать желания и потребности и принимать простые финансовые решения.