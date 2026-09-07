Школьникам расскажут об ЭТОМ: В России потратили на книги о половом воспитании 25 млн рублей

Российские регионы направили более 25 миллионов рублей на закупку книг о половом воспитании для дошкольников и школьников. Данную информацию передаёт телеграм-канал Mash.

В числе приобретённых книг — «Я расту и про ЭТО узнаю. Книга для детей от 3 лет», «Давай поговорим про ЭТО: о девочках, мальчиках, младенцах, семьях и теле», а также издания о появлении детей и изменениях организма.

Отдельные пособия посвящены отношениям, взрослению и личным границам. В перечнях также оказались книги «Конни изучает тело» и «Наш первый разговор об ЭТОМ. Только для детей!».

Содержание литературы охватывает несколько направлений, включая строение человеческого тела, различия между мальчиками и девочками, гигиену и заботу о здоровье. Детям также предлагают в доступной форме объяснять появление малышей, правила поведения с окружающими и необходимость обращаться к врачам.

Крупнейшие закупки пришлись на несколько регионов. Калужская область направила на такую литературу около 1,3 млн рублей, ещё примерно 24 млн рублей потратили Сахалинская область, Удмуртия, Санкт-Петербург, Адыгея, Саратовская и Ярославская области, Ненецкий автономный округ, Чувашия и другие субъекты.

Ранее сексолог, психолог Евгения Арутюнян рассказала, что представления ребёнка о личных границах во многом зависят от того, как родители говорят с ним о близости и реагируют на неловкие ситуации. Случайно увиденная интимная сцена сама по себе, по словам специалиста, не определяет будущие сексуальные предпочтения. Гораздо большее значение имеет поведение взрослых после случившегося. Паника, крики или стыд способны закрепить у ребёнка ощущение, что тема отношений является запретной и постыдной.