Лига чемпионов» для управленцев: В «Сенеже» стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России»

В подмосковной Мастерской управления «Сенеж» 16 октября стартовала «Лига чемпионов» — суперфинал шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» президентской платформы «Россия — страна возможностей». За победу борются 275 управленцев из 29 регионов страны, объединившихся в 55 команд. Имена сильнейших назовут 18 октября.

Участникам предстоит пройти два тура испытаний, максимально приближенных к реальным управленческим ситуациям. Команды будут решать сложные задачи в условиях ограниченного времени и ресурсов, вести переговоры и соревноваться внутри групп по четыре-пять коллективов. Результаты появятся в открытой турнирной таблице.

Главным нововведением станет обратная связь от профессиональных экспертов прямо во время соревнований. После выполнения заданий управленцы смогут получить рекомендации и сразу скорректировать свою стратегию. Кроме того, конкурсантам предстоит написать управленческий диктант и продемонстрировать умение договариваться с представителями других команд.

Фото © Предоставлено Life.ru

«В этот раз впервые за историю конкурса эксперты будут давать обратную связь сразу после заданий. В программу суперфинала вошли испытания, приближенные к реальным управленческим ситуациям», — рассказал генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор «Сенежа» Андрей Бетин.

В суперфинал вышли представители органов власти, крупных компаний и других организаций. Средний возраст участников составляет около 40 лет, а управленческий стаж превышает 11 лет. Почти четверть конкурсантов трудятся в промышленности, каждый пятый — на государственной гражданской службе. Среди участников есть даже три команды, объединившие родственников и супругов.

Фото © Предоставлено Life.ru

Шестой сезон впервые прошёл в командном формате и собрал более 75 тысяч заявок из России и 66 иностранных государств. По результатам отбора победителями стали 60 команд, из которых 55 приехали на суперфинал. По итогам чемпионата определят пять лучших коллективов. Победители получат возможность стать наставниками новых командных конкурсов для молодёжи, студентов и школьников.

Фото © Предоставлено Life.ru

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании эффективности управленческих команд, результаты которого представили перед суперфиналом «Лидеров России». Специалисты изучили работу 719 коллективов и выяснили, что для успешного решения задач важнее общая цель, сочетание профессиональных навыков и умение обсуждать разногласия, чем наличие одного сильного руководителя. При этом команды с централизованным и распределённым лидерством могли показывать сопоставимые результаты.