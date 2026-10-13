Путин поблагодарил финалистов конкурса «Быть, а не казаться» за благородный труд

Президент России Владимир Путин поблагодарил финалистов всероссийского конкурса «Быть, а не казаться» за благородный и подвижнический труд. Обращение главы государства зачитали на торжественной церемонии в Тульской области.

Российский лидер отметил, что участники успешно преодолели предварительные испытания и продемонстрировали высокий профессионализм. Особо он выделил их умение работать с молодёжью и искреннее стремление воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, гражданственности и традиционных духовно-нравственных ценностей. Путин подчеркнул, что наставничество для этих людей стало настоящим призванием и делом всей жизни.

«Желаю вам успехов и вдохновения во всех начинаниях. Спасибо за подвижнический, благородный труд», — говорится в обращении.

Президент также выразил надежду, что финалисты смогут поделиться друг с другом опытом и полезными наработками. По его словам, лучшие практики будут востребованы в школах, колледжах, университетах, культурных и спортивных центрах, а также общественных организациях. Он высоко оценил развитие проекта, который с каждым годом привлекает новых участников из разных регионов страны и пополняется интересными инициативами.

Заключительный этап состязания проходит с 13 по 18 октября в Тульской области. Мероприятие организуют уже третий год по поручению Путина, а с 2025-го оно входит в национальный проект «Молодёжь и дети». Его задача — выявлять эффективные методы патриотического воспитания, формировать кадровый резерв для молодёжной политики и содействовать социальной адаптации участников боевых действий.

Ранее Владимир Путин заявил, что чемпионат «Профессионалы» объединил молодых людей, выбравших рабочие специальности и стремящихся стать лучшими в своём дел. Президент назвал мероприятие уникальной площадкой, которая в 2026 году была посвящена отечественному транспортному комплексу.