Путин назвал чемпионат «Профессионалы» уникальной площадкой для молодёжи

Чемпионат «Профессионалы» объединил молодых людей, которые выбрали рабочие специальности и стремятся стать лучшими в своём деле. Об этом президент России Владимир Путин заявил в приветствии участникам и гостям финала Чемпионата высоких технологий — 2026. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшее время чемпионат «Профессионалы» стал поистине уникальной площадкой, объединяющей студентов колледжей и учащихся старших классов из разных регионов страны — тех, кто выбрал для себя рабочие специальности, стремится быть лучшим в избранном деле и приносить пользу Родине», — отметил Путин.

В 2026 году мероприятие посвятили отечественному транспортному комплексу. Компетенции соревновательной программы сформировали с учётом конкретных кадровых задач отрасли.

Президент подчеркнул, что от профессионализма и ответственности работников транспорта зависят экономический и технологический суверенитет России, развитие важнейших логистических маршрутов и качество жизни людей.

Путин пожелал финалистам ярко проявить себя, продемонстрировать знания и навыки, а также поблагодарил педагогов, наставников и партнёров чемпионата за помощь конкурсантам.

Ранее Life.ru рассказывал, как чемпионат «Профессионалы» помогает молодёжи начать карьеру. В 2026 году партнёры движения предложили участникам более 50 тысяч стажировок и вакансий.