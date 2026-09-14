Путин назвал чемпионат «Профессионалы» уникальной площадкой для молодёжи
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Чемпионат «Профессионалы» объединил молодых людей, которые выбрали рабочие специальности и стремятся стать лучшими в своём деле. Об этом президент России Владимир Путин заявил в приветствии участникам и гостям финала Чемпионата высоких технологий — 2026. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«За прошедшее время чемпионат «Профессионалы» стал поистине уникальной площадкой, объединяющей студентов колледжей и учащихся старших классов из разных регионов страны — тех, кто выбрал для себя рабочие специальности, стремится быть лучшим в избранном деле и приносить пользу Родине», — отметил Путин.
В 2026 году мероприятие посвятили отечественному транспортному комплексу. Компетенции соревновательной программы сформировали с учётом конкретных кадровых задач отрасли.
Президент подчеркнул, что от профессионализма и ответственности работников транспорта зависят экономический и технологический суверенитет России, развитие важнейших логистических маршрутов и качество жизни людей.
Путин пожелал финалистам ярко проявить себя, продемонстрировать знания и навыки, а также поблагодарил педагогов, наставников и партнёров чемпионата за помощь конкурсантам.
Ранее Life.ru рассказывал, как чемпионат «Профессионалы» помогает молодёжи начать карьеру. В 2026 году партнёры движения предложили участникам более 50 тысяч стажировок и вакансий.
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