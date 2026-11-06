Лихачам пока не грозят новые штрафы: В Госдуме передумали наказывать за опасное вождение
В Госдуме решили отказаться от штрафов за опасное вождение
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В России могут отказаться от введения отдельного наказания за опасное вождение. Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект, предусматривающий штрафы до пяти тысяч рублей и лишение водительских прав за агрессивную езду. Документ признали утратившим актуальность, пишет «Коммерсант».
Речь идёт о наказании за резкие перестроения в потоке, так называемую игру в шашечки, внезапные торможения перед другими автомобилями и другие опасные манёвры. Авторы инициативы предлагали штрафовать нарушителей на 3–5 тысяч рублей, а за повторное нарушение лишать прав на срок до трёх месяцев.
Законопроект внесли депутаты ЛДПР ещё в 2024 году. Тогда его поддержало правительство, а Госдума приняла поправки в первом чтении. Однако спустя два года парламентарии так и не смогли договориться о критериях, позволяющих однозначно отличить опасное вождение от обычных действий водителя.
Главной проблемой стала правовая неопределённость самого понятия, которое появилось в ПДД ещё в 2016 году. В Госдуме рассчитывали, что правила уточнят, но необходимые изменения не внесли. Согласовать единую позицию с МВД также не удалось.
Кроме того, депутаты сочли лишение прав за подобные нарушения чрезмерно суровой мерой. В комитете напомнили, что в 2025 году уже повысили штрафы за превышение скорости, проезд на красный свет, нетрезвое вождение и ряд других нарушений.
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков считает отказ от законопроекта логичным, поскольку чётко определить границу между обычной ездой и дорожным хамством практически невозможно. При этом проблема агрессивных водителей никуда не исчезает.
Впрочем, отдельные случаи опасного поведения на дорогах уже становятся поводом для уголовного преследования. Как отмечает издание, с 2025 года правоохранители начали применять статью 267.1 УК РФ о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.
Окончательное решение по законопроекту пока не принято. Его рассмотрение на пленарном заседании Госдумы назначено на 12 ноября.
Ранее был подготовлен проект обновлённого порядка проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Предлагается официально закрепить возможность прекращать экзамен, если кандидат использует средства связи, фото- или видеотехнику, электронные устройства либо справочные материалы.