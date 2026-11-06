В России могут отказаться от введения отдельного наказания за опасное вождение. Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект, предусматривающий штрафы до пяти тысяч рублей и лишение водительских прав за агрессивную езду. Документ признали утратившим актуальность, пишет «Коммерсант».

Речь идёт о наказании за резкие перестроения в потоке, так называемую игру в шашечки, внезапные торможения перед другими автомобилями и другие опасные манёвры. Авторы инициативы предлагали штрафовать нарушителей на 3–5 тысяч рублей, а за повторное нарушение лишать прав на срок до трёх месяцев.

Законопроект внесли депутаты ЛДПР ещё в 2024 году. Тогда его поддержало правительство, а Госдума приняла поправки в первом чтении. Однако спустя два года парламентарии так и не смогли договориться о критериях, позволяющих однозначно отличить опасное вождение от обычных действий водителя.

Главной проблемой стала правовая неопределённость самого понятия, которое появилось в ПДД ещё в 2016 году. В Госдуме рассчитывали, что правила уточнят, но необходимые изменения не внесли. Согласовать единую позицию с МВД также не удалось.

Кроме того, депутаты сочли лишение прав за подобные нарушения чрезмерно суровой мерой. В комитете напомнили, что в 2025 году уже повысили штрафы за превышение скорости, проезд на красный свет, нетрезвое вождение и ряд других нарушений.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков считает отказ от законопроекта логичным, поскольку чётко определить границу между обычной ездой и дорожным хамством практически невозможно. При этом проблема агрессивных водителей никуда не исчезает.

Впрочем, отдельные случаи опасного поведения на дорогах уже становятся поводом для уголовного преследования. Как отмечает издание, с 2025 года правоохранители начали применять статью 267.1 УК РФ о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Окончательное решение по законопроекту пока не принято. Его рассмотрение на пленарном заседании Госдумы назначено на 12 ноября.