Плавучие атомные электростанции могут стать отправной точкой энергетического сотрудничества России с большинством стран Африки. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в кулуарах международного экспортного форума «Сделано в России». По его словам, такие объекты привлекают потенциальных партнёров относительно небольшими сроками создания, компактностью и стоимостью.

«Большинство этих стран будет начинать нашу совместную работу именно с плавучих атомных электростанций», — отметил он.

Глава госкорпорации отметил, что атомные станции малой мощности стали одной из наиболее востребованных тем международных переговоров в последние годы. При этом, по его утверждению, только России удалось наладить их серийное производство и предложить зарубежным заказчикам мобильные плавучие энергоблоки.

Плавучая АЭС представляет собой энергетическую установку, размещённую на специальном судне. Её можно доставить к побережью и подключить к местной инфраструктуре. Такой формат особенно интересен государствам, которым необходимы дополнительные источники электроэнергии, но строительство крупной наземной станции требует слишком больших затрат и длительной подготовки.

Ранее «Росатом» сообщил, что интерес к российским плавучим АЭС проявили девять африканских государств. Наиболее предметные переговоры ведутся с Египтом, Танзанией, Того и Намибией. При этом конкретные сроки реализации проектов и стоимость будущих станций пока не объявлены.

Россия уже располагает действующим примером такой технологии. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» с 2020 года работает в Певеке на Чукотке, обеспечивая потребителей электричеством и теплом.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал о преимуществах российских малых АЭС перед зарубежными разработками и перспективах атомного сотрудничества со странами Африки. Президент подчеркнул, что российские специалисты уже эксплуатируют подобные установки, тогда как многие зарубежные проекты остаются на стадии разработки.