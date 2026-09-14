Лихачёв: Почти 30 человек погибли при ударах по ЗАЭС и Энергодару

Почти 30 человек погибли и около 100 получили ранения за последние месяцы в результате атак на Запорожскую АЭС и Энергодар. Такие данные привёл глава «Росатома» Алексей Лихачёв на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

«У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», — сказал Лихачёв.

Ответственность за удары глава «Росатома» возложил на Вооружённые силы Украины.

В последние месяцы в Энергодаре произошло несколько атак с жертвами. Так, 15 июля при ударе украинского беспилотника погибли главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель его служебного автомобиля. В августе при атаке на город погиб один человек и ещё 16 пострадали, а 6 сентября после удара по рынку один из девяти пострадавших скончался.