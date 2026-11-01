Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв признал, что в ряде вопросов атомного экспорта Владимир Путин ориентируется лучше, чем он сам. Об этом руководитель госкорпорации рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«В атомном экспорте президент некоторые вопросы знает лучше меня. Я не знаю, почему, но иногда он поправляет и поправляет, в общем, вполне обоснованно», — сказал Лихачёв.

По словам главы «Росатома», тема атомной энергетики вызвала интерес и у зарубежных гостей. Несколько африканских лидеров, приехавших на форум Россия — Африка, хотели обсудить такие вопросы напрямую с российским президентом.

Напомним, в российской столице 28 и 29 октября состоялись мероприятия третьего по счёту саммита «Россия — Африка», включая экономический и гуманитарный форумы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия и страны Африки по итогам саммита в Москве утвердили Московскую декларацию и совместный план действий на 2027–2029 годы. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, документ рассчитан на долгосрочную перспективу и закрепляет позицию участников саммита по вопросам формирования многополярного мироустройства. Путин также подчеркнул, что стороны подтвердили заинтересованность в развитии равноправных отношений.