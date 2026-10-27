Путин назвал Африку континентом будущего и призвал наращивать инвестиции

Африка должна стать одним из главных направлений для новых инвестиций стран БРИКС. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября.

Российский лидер обратил внимание на демографические особенности континента. По его словам, в африканских государствах проживает большое количество молодых людей, которые стремятся получить образование и повысить качество жизни. Эти процессы, считает президент, способны серьёзно изменить экономику региона.

«Хочу отметить, что мы считаем Африку континентом будущего — молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и повышению уровня жизни», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что подобные демографические тенденции неизбежно приведут к системным изменениям. На этом фоне, по его мнению, особую значимость приобретает развитие инвестиционного сотрудничества.

Путин напомнил, что Россия продвигает в рамках БРИКС инициативу создания новой платформы для финансирования перспективных проектов. Предполагается, что она будет ориентирована в том числе на быстрорастущие рынки.

«И в этой связи Африка должна занимать одно из первых мест», — добавил президент.

Россия готовится расширять экономическое взаимодействие с африканскими государствами. Как ранее сообщал Life.ru, на саммит «Россия — Африка» в Москве приглашены представители 54 стран континента, участие подтвердили 48 государств, причём 22 из них будут представлены на высшем уровне. В деловую программу включили 42 мероприятия, посвящённых инвестициям, промышленности, сельскому хозяйству, энергетике и цифровым технологиям.