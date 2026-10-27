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Регион
Опубликовано 27 октября, 22:06

Лихачёв: Работы по «Пакш-2» продолжаются даже без ясной позиции Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdyl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdyl

«Росатом» продолжает работы по строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, несмотря на отсутствие ясности в позиции венгерского правительства. В ноябре госкорпорация планирует передать заказчику очередной этап выполненных работ, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв журналистам ТАСС.

«Мы продолжаем активно работать, идём по производственной программе года. У нас в ноябре ожидается очередной этап сдачи работ венгерскому заказчику. Двигаемся по плану», — Лихачёв.

При этом он признал, что у российской стороны пока нет полного понимания позиции властей Венгрии по дальнейшей судьбе проекта.

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Ранее Россия допускала полную остановку строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии из-за отсутствия ответа местных властей на предложения о переговорах. Российская сторона неоднократно направляла властям страны официальные уведомления о готовности продолжить сотрудничество и запросы на организацию встреч. Однако ответов на эти обращения компания пока не получила.

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Алена Пенчугина
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