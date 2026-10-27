Лихачёв: Работы по «Пакш-2» продолжаются даже без ясной позиции Венгрии

«Росатом» продолжает работы по строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, несмотря на отсутствие ясности в позиции венгерского правительства. В ноябре госкорпорация планирует передать заказчику очередной этап выполненных работ, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв журналистам ТАСС.

«Мы продолжаем активно работать, идём по производственной программе года. У нас в ноябре ожидается очередной этап сдачи работ венгерскому заказчику. Двигаемся по плану», — Лихачёв.

При этом он признал, что у российской стороны пока нет полного понимания позиции властей Венгрии по дальнейшей судьбе проекта.