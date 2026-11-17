«Росатом» намерен использовать свои возможности, чтобы помочь добиться снятия международных ограничений с российского спорта. Госкорпорация заинтересована в возвращении национальной сборной по футболу на мировую арену, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

По словам руководителя компании, в «Росатоме» соскучились по настоящей международной конкуренции и с особым интересом следят за каждым товарищеским матчем российской команды. Сам Лихачёв старается не упускать возможности увидеть игру футболистов не только по телевизору, но и непосредственно на стадионе.

«Мечтаем о возврате нас на мировой уровень после несправедливых ограничений. И к каждому товарищескому матчу относимся с огромным вниманием. Не упускаем возможности посмотреть игру и на стадионе, как это было в Екатеринбурге. Вообще, последние игры сборной оставили хорошее впечатление», — поделился глава госкорпорации в беседе с RT.

Особенно Лихачёв отметил выступления вратаря Матвея Сафонова и полузащитника Алексея Батракова. За карьерой последнего в турецком «Галатасарае» в компании наблюдают с особым волнением.

Руководитель «Росатома» связал интерес к успехам Батракова с масштабным сотрудничеством России и Турции в промышленной сфере. При этом он выразил надежду, что российский футболист сумеет закрепиться в стамбульском клубе и станет для него по-настоящему ценным игроком.

«Желаем, чтобы Алексей так же был в «Галатасарае» востребован, как сегодня «Росатом» востребован в турецкой промышленности», — добавил Лихачёв.