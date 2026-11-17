Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определил стартовый состав на товарищеский матч против Венесуэлы. Капитанскую повязку получит Алексей Миранчук, а место в воротах займёт Матвей Сафонов.

С первых минут на поле также выйдут Илья Вахания, Кирилл Данилов, Виктор Мелёхин, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Николай Комличенко, Алексей Батраков, Кирилл Глебов и Данил Глебов.

В запасе остались Станислав Агкацев, Максим Бориско, Турпал-Али Ибишев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Данил Круговой, Мингиян Бевеев, Матвей Кисляк, Артём Карпукас, Иван Обляков, Данил Пруцев, Лечи Садулаев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин.

Встреча состоится 17 ноября на стадионе «Краснодар» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Этот матч станет для российской команды заключительным в 2026 году.

Особое внимание приковано к Комличенко и Миранчуку, которые отличились в предыдущей встрече с Узбекистаном. Тогда россияне сумели отыграться со счёта 0:2 и вырвать победу благодаря дублю нападающего и голу будущего капитана.

Ранее Life.ru рассказывал о волевой победе сборной России над Узбекистаном со счётом 3:2. Команда Карпина забила три мяча за девять минут во втором тайме, переломив ход встречи в Ташкенте.