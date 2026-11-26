Пятнадцать сотрудников «Росатома» погибли в Энергодаре на ЗАЭС с весны этого года. Такие данные привёл глава «Росатома» Алексей Лихачёв в интервью ИС «Вести».

«Погибших 31 человек вообще в Энергодаре, из них 15 наших работников. Это только за время с весеннего перемирия, и, конечно же, жизнь легче не становится», — сказал Лихачёв.

По его словам, общее число погибших в городе за этот период достигло 31 человека. Из них 15 работали в структурах «Росатома». Лихачёв также сообщил о 121 пострадавшем. Последним получил ранение сотрудник службы охраны Запорожской АЭС — это произошло накануне.