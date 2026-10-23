Лихачёв: У ЕС даже через десятилетия не будет столько ледоколов, сколько у РФ

Европейским странам в ближайшие десятилетия вряд ли удастся создать ледокольный флот, сопоставимый по возможностям с российским. Такое мнение высказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв во время общения с журналистами в Ташкенте.

По его словам, Россия сегодня располагает ледокольной группировкой, которая позволяет обеспечивать безопасные грузоперевозки по Северному морскому пути даже в сложных арктических условиях.

«Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», — подчеркнул глава госкорпорации.

Лихачёв напомнил, что Северный Ледовитый океан открыт для международного судоходства. При наличии необходимых технических возможностей государства могут использовать арктические маршруты в соответствии с действующими международными правилами.

При этом, по оценке руководителя «Росатома», наличие мощного ледокольного флота даёт России серьёзные преимущества при организации регулярной проводки грузовых судов через покрытые льдом участки Северного морского пути.

Сейчас российский ледокольный флот насчитывает более 40 судов, в том числе восемь атомных ледоколов. Они обеспечивают навигацию в высоких широтах и сопровождают транспортные суда в условиях сложной ледовой обстановки.

Ранее Владимир Путин заявил, что к 2030 году флот России пополнят три серийных атомных ледокола проекта 22220 и сверхмощный атомоход «Россия» для круглогодичной навигации по Арктике. Одновременно развиваются грузовой и спасательный флот, спутниковая группировка и портовая инфраструктура, а арктические терминалы планируют теснее связать с железными дорогами и внутренними водными путями.