Лихачёв заявил об обратном эффекте попыток ВСУ сорвать выборы в Энергодаре

Удары по Энергодару, которые российская сторона приписывает ВСУ, были попыткой помешать жителям принять участие в выборах, однако привели к обратному эффекту. Такое мнение высказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Пытались сделать всё, чтобы люди на выборы не пришли, но эффект ровно обратный. Люди… демонстрируют абсолютное мужество и профессионализм для поддержания станции в безопасном состоянии… И энергодарцы сделали тоже всё со своей стороны, чтобы организовать выборы, организовать голосование», — сказал глава госкорпорации.

Лихачёв отметил работу сотрудников Запорожской АЭС в сложившихся условиях. По его словам, персонал продолжает обеспечивать безопасное состояние станции.

Глава «Росатома» также сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, на ЗАЭС удалось дополнительно завезти топливо и провести ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии.

Очередная смена специалистов МАГАТЭ состоялась 18 сентября. Четыре эксперта новой команды приступили к работе на станции.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лихачёв сообщил почти о 30 погибших при ударах по Запорожской АЭС и Энергодару за последние месяцы. Ответственность за эти атаки глава «Росатома» возложил на украинскую сторону.