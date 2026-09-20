Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова резко высказалась о тех, кто атаковал избирательный участок в Запорожской области, расположенный в здании действующей школы. На брифинге в информационном центре комиссии она назвала их «уродами».

«Это те, кто теперь считается хранителями европейских и западных ценностей, с которыми за кровавые ручки якшается и обнимается вся элита еврочиновников по всей Европе. Как я их называю, укроуроды в памперсах», — сказала Памфилова.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что удар пришёлся по избирательному участку в школе в посёлке Пришиб Михайловского муниципального округа. По его словам, атаку совершили украинские войска. Балицкий сообщал, что здание школы получило повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.