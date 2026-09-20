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Опубликовано 20 сентября, 09:00

Памфилова назвала укроуродами причастных к атаке на участок в Пришибе

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова резко высказалась о тех, кто атаковал избирательный участок в Запорожской области, расположенный в здании действующей школы. На брифинге в информационном центре комиссии она назвала их «уродами».

«Это те, кто теперь считается хранителями европейских и западных ценностей, с которыми за кровавые ручки якшается и обнимается вся элита еврочиновников по всей Европе. Как я их называю, укроуроды в памперсах», — сказала Памфилова.

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Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что удар пришёлся по избирательному участку в школе в посёлке Пришиб Михайловского муниципального округа. По его словам, атаку совершили украинские войска. Балицкий сообщал, что здание школы получило повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Наталья Демьянова
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