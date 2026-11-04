Подполковник ВСУ Станислав Краков с позывным Леший, участвовавший в планировании операции «Вивальди», погиб в результате удара беспилотника по передовому пункту управления в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Краков возглавлял оперативный отдел 3-го армейского корпуса ВСУ. В момент удара офицер находился на Изюмском направлении, куда прибыл для работы на передовом пункте управления.

Ранее подполковник служил в подразделениях «Азова»*, участвовал в боевых действиях под Херсоном, Артёмовском и Курдюмовкой. Впоследствии он перешёл на штабную работу и, как утверждает источник, входил в ближайшее окружение командующего корпусом Андрея Билецкого**.

Источник также утверждает, что Кракова направили ближе к линии соприкосновения для устранения проблем, возникших в ходе боевых действий, перед докладом Билецкого** в Киеве.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военнослужащие, попавшие в плен в Харьковской области, нередко выдают себя за недавно мобилизованных, скрывая реальный срок службы и воинские звания. Об этом сообщил командир штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным Фил. По его словам, среди пленных оказывались кадровые военные и операторы беспилотников. Офицер также утверждает, что украинские военные атакуют с помощью дронов своих бывших сослуживцев, сдавшихся в плен.