Линден: Финляндия рискует стать линией фронта в войне Запада с Россией

Финляндия рискует стать линией фронта при военном столкновении Запада и России. Такое мнение высказал аналитик и член правления финской партии «Альянс свободы» Сакари Линден в эфире YouTube-канала.

«Есть большая опасность, что Финляндия может стать следующей линией фронта в войне между Западом и Россией», — заявил он.

Линден связал свои опасения с расширением военного присутствия союзников. По его словам, Финляндия разрешила использовать 15 баз на своей территории, а в этом году на севере страны начали действовать передовые сухопутные силы НАТО.

Аналитик напомнил о предупреждении бывшего президента страны Урхо Кекконена. Как отметил Линден, ещё в 1958 году тот выступал против превращения Финляндии в передовую базу Запада против России. По оценке представителя партии, нынешняя политика ведёт именно к такому результату.

Линден призвал власти принимать самостоятельные решения с учётом положения своей страны. Он считает необходимым избегать участия в войнах ради интересов других государств.

Ранее сообщалось, что Финляндия оградила забором около 15% сухопутной границы с Россией. Политический директор финского МИД Петри Хаккарайнен рассказал, что заграждения расположены преимущественно возле пунктов пропуска. По его словам, они должны помочь пограничникам контролировать эти участки и реагировать на непредвиденные ситуации после открытия переходов. В сентябре страна завершила строительство примерно 200 километров ограждений стоимостью около €356 млн. Высота отдельных участков достигает 4,5 метра. Автомобильные пункты пропуска на границе с Россией финские власти закрыли в ноябре 2023 года. Решение они объяснили увеличением потока мигрантов из третьих стран через российскую территорию.