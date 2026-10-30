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Регион
Опубликовано 30 октября, 12:32

«Линия фронта близко»: Пушилин раскрыл, что происходит вокруг Константиновки

Пушилин сообщил о сложной обстановке в Константиновке из-за близости фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В Константиновке сохраняется напряжённая оперативная обстановка из-за непосредственной близости линии боевого соприкосновения. Российские подразделения продолжают вести бои за расположенные неподалёку населённые пункты. Об этом в интервью сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Да, там [в Константиновке] по-прежнему сложно, потому что линия фронта находится слишком близко», — отметил руководитель региона.

По его словам, основные боевые действия продолжаются в окрестностях города, где российские войска ведут наступательные операции. Ситуация на этом участке остаётся непростой.

Константиновка находится в северной части ДНР, примерно в 68 километрах от Донецка. Город расположен на реке Кривой Торец, неподалёку от Дружковки и Краматорска. Он является крупным промышленным центром и железнодорожным узлом, связывающим несколько населённых пунктов Донбасса.

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Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских подразделений в направлении Дружковки. Бойцы ВС РФ продолжали зачистку Алексеево-Дружковки и одновременно продвигались возле Кондратовки. Боевые действия на этом участке связаны с дальнейшим продвижением в сторону Краматорско-Славянской агломерации.

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