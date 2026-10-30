Российские дроны достали ракетный завод и производителя приборов для бронетехники в Киеве

Российские военные нанесли удар по ракетному агрегатно-детальному заводу в Киеве, который занимается производством комплектующих для украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Под удар попали мощности АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина», занимающийся производством оптико-механических и оптико-электронных приборов для бронетехники. Предприятия выпускают детали для разведывательных и ударных БПЛА, в том числе аппаратов большой дальности.

«В результате удара поражены в городе Киеве и Киевской области ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский Радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускающий комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА, в том числе большой дальности», — говорится в сообщении.

Атака стала частью массированного удара, нанесённого российскими войсками минувшей ночью. Для поражения целей применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотные летательные аппараты. Помимо предприятий военно-промышленного комплекса целями стали объекты энергетики, обеспечивающие их работу. Удары также наносились по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.