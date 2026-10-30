Российские дроны достали ракетный завод и производителя приборов для бронетехники в Киеве
«Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина» попали под ночной удар ВС РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные нанесли удар по ракетному агрегатно-детальному заводу в Киеве, который занимается производством комплектующих для украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Под удар попали мощности АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина», занимающийся производством оптико-механических и оптико-электронных приборов для бронетехники. Предприятия выпускают детали для разведывательных и ударных БПЛА, в том числе аппаратов большой дальности.
«В результате удара поражены в городе Киеве и Киевской области ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский Радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускающий комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА, в том числе большой дальности», — говорится в сообщении.
Атака стала частью массированного удара, нанесённого российскими войсками минувшей ночью. Для поражения целей применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотные летательные аппараты. Помимо предприятий военно-промышленного комплекса целями стали объекты энергетики, обеспечивающие их работу. Удары также наносились по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал о массированном ударе российских войск по военным заводам, энергетическим объектам и портовой инфраструктуре Украины. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, обеспечивающие их работу, а также морские суда, которые использовались в интересах ВСУ. Для нанесения ударов применялись высокоточное оружие наземного базирования и дроны.