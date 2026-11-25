Покупатели «Пятёрочки» пожаловались на необъяснимые надбавки при оформлении доставки продуктов. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, разница между заявленной и итоговой стоимостью заказов составляет от 50 до 99 рублей.

С такой ситуацией столкнулась жительница подмосковного Красногорска. Женщина собиралась приобрести товар за 895 рублей, ещё 59 рублей требовалось заплатить за сборку и упаковку. Несмотря на бесплатную доставку, приложение предложило покупательнице оплатить 1053 рубля вместо 954 рублей.

Покупатели пожаловались на странные надбавки в «Пятёрочке». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Заметив расхождение, клиентка отказалась от покупки. Через некоторое время лишние 99 рублей исчезли из корзины.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие покупатели, причём некоторые заметили переплату только после получения продуктов. По словам клиентов, в службе поддержки торговой сети в отдельных случаях объясняют произошедшее техническим сбоем и предлагают компенсацию в виде промокодов вместо возврата денег.

Обнаружить необъяснимую надбавку перед оплатой можно, самостоятельно сложив стоимость товаров и дополнительных услуг.