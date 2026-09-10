Тяжелее в 5 раз: Покупатели массово жалуются на обвес в «Пятерочке» — там откалибруют весы

Покупатели нескольких регионов пожаловались на возможные проблемы с весами в магазинах «Пятёрочка». Люди утверждают, что кассы самообслуживания могут показывать вес товара выше фактического.

Один из таких случаев произошёл в Твери. Покупательница Ксения рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ, что решила проверить весы в магазине на Псковской улице и сначала взвесила картофель. Касса показала 1,522 кг, однако при повторной проверке на других весах получилось 1,377 кг — разница составила 145 граммов.

Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Затем девушка провела ещё один эксперимент с шоколадным батончиком. На кассе самообслуживания он «весил» 192 грамма, хотя реальный вес продукта оказался в 5 раз меньше — всего 38 граммов.

Похожие жалобы появились от покупателей из Тюмени, Ноябрьска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Бердска, Красноярска, Самары и Новосибирска. Люди рассказывают, что после проверки на контрольных весах получают другие значения.

В пресс-службе «Пятёрочки» заявили, что ситуация в конкретном магазине связана с необходимостью калибровки оборудования. В компании также отметили, что устройства ежедневно перезагружаются, проходят ежегодную проверку сертифицированными центрами, а сотрудники магазинов могут вручную проводить дополнительную калибровку при необходимости.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Это единичный случай. Мы оперативно откалибруем весы в этом магазине», — заверили в сети.

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