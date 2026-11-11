В российских магазинах предложили запретить практику оформления ценников, при которой крупным шрифтом выделяют стоимость товара при покупке нескольких штук, а обычную цену за одну единицу прячут внизу мелкими цифрами. С таким требованием правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Роспотребнадзор. Заявление от 10 ноября имеется в распоряжении редакции Life.ru.

Поводом стала система «больше = дешевле», которую используют торговые сети, в частности «Пятёрочка». Покупатель видит на полке привлекательную цену, но она действует только при приобретении определённого количества товаров. Если взять одну упаковку, заплатить придётся больше.

В обращении приводятся конкретные примеры. Так, на ценнике лепёшки «Пятёрочка Кафе» крупными цифрами указана стоимость 76,99 рубля. Однако такая цена действует при покупке минимум четырёх штук. Одна лепёшка обойдётся уже в 95,99 рубля — почти на 19 рублей дороже.

Аналогичная схема обнаружена на ценнике батончика-мюсли: при покупке четырёх штук цена составляет 33,99 рубля за единицу, тогда как при покупке одной — 39,99 рубля.

Правозащитники считают, что подобное оформление особенно сильно бьёт по пенсионерам и людям с плохим зрением. Они могут не заметить мелкий шрифт с условиями акции и узнать реальную стоимость покупки только на кассе.

Авторы заявления ссылаются на статью 10 закона «О защите прав потребителей», которая обязывает продавцов предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, включая их цену и условия приобретения.

Общественники предлагают обязать магазины указывать стоимость одной единицы товара шрифтом не меньше, чем цену при покупке нескольких штук. Кроме того, они требуют визуально разделять обычную и оптовую стоимость и запретить выделять минимальную цену в ущерб информации о реальных условиях покупки.

Роспотребнадзор также попросили проверить торговые сети и при необходимости принять меры. При этом сама система скидок за покупку нескольких товаров под запрет не предлагается — претензии касаются именно оформления ценников.

О результатах рассмотрения обращения пока неизвестно.

Ранее Life.ru объяснял, что делать, если стоимость покупки на кассе оказалась выше указанной на ценнике, и как вернуть переплату. При этом важно различать ошибочную цену и скидку с заранее указанными условиями.