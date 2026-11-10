Сегодня в магазинах сложилась неоднозначная ситуация: продажа товара с истёкшим сроком годности запрещена, и это правильно, однако никто не запрещает продажу товара, до истечения срока годности которого осталось несколько дней, по акции или с небольшой скидкой. Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал Life.ru, почему указанную категорию товаров также необходимо маркировать.

Покупатель полагает, что ему повезло, а дома обнаруживает, что варенье испортилось, косметика непригодна к использованию, а обувь из старых коллекций теряет эксплуатационные свойства уже через месяц носки. Это не честная торговля, а эксплуатация невнимательности потребителя и продажи бракованного товара, считает депутат.

По действующему законодательству продажа товаров с истёкшим сроком годности запрещена. Продавец обязан предоставить потребителю информацию о товаре, включая срок годности. При этом требования к форме доведения этой информации до покупателя на ценнике не конкретизированы.

На практике срок годности размещён на упаковке мелким шрифтом, зачастую в труднодоступном месте, а на ценнике указываются только цена и наименование товара. В результате потребитель узнаёт важные сведения только после покупки. С 1 октября 2026 года предполагается вступление в силу положений закона о платформенной экономике, согласно которым маркетплейсы будут обязаны указывать сроки годности в карточке товара. Однако эти требования касаются онлайн‑торговли, тогда как в офлайн‑магазинах ситуация остаётся неизменной.

Я предлагаю обязать все торговые точки, включая офлайн‑магазины, онлайн‑площадки и маркетплейсы, выделять товары, до истечения срока годности которых осталось менее определённого количества дней, в отдельную категорию. На ценнике либо в карточке товара должна быть размещена чёткая и заметная маркировка: «Товар с истекающим сроком годности» либо «Уценённый товар». Потребитель должен обладать всей необходимой информацией до совершения покупки Каплан Панеш депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Кроме того, нужно распространить данное требование на непродовольственные товары, уверен депутат. Обувь, сумки, одежда из старых коллекций при длительном хранении утрачивают свои потребительские свойства. Если товар произведён несколько лет назад, эта информация должна быть доведена до потребителя. В настоящее время покупатель узнаёт, например, что кроссовки выпущены в 2013 году, только после того, как подошва отклеится через неделю носки.

Также надо установить административную ответственность для продавцов за нарушение указанных требований, продолжил собеседник Life.ru. Реализация товара с истекающим сроком годности либо товара многолетней давности без соответствующего предупреждения должна являться основанием для наложения штрафа, сопоставимого с санкциями за грубые нарушения правил продажи товаров.

«Покупатель не должен играть в лотерею. Если срок годности заканчивается завтра — скажите об этом честно. Если обувь лежала на складе десять лет — предупредите. Человек имеет право самостоятельно решать, готов ли он приобретать такой товар. Сокрытие этой информации равнозначно введению потребителя в заблуждение», — резюмировал парламентарий.

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